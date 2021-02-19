В Подмосковье врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

Врачи Видновской районной клинической больницы спасли 49-летнюю пациентку со 100% поражением легких. У нее была подтверждена тяжелая форма пневмонии и COVID-19. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

«Начался длительный процесс восстановления - женщина заново училась дышать, есть, ходить, возвращаясь к привычной жизни. А через три недели обследование показало, что ее легкие значительно восстановились», - рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Плиев.

Отмечается, что заболевание было усугублено излишним весом и сахарным диабетом. На данный момент женщина выписана из больниц и проходит амбулаторное лечение дома.