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В Подмосковье врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких

Алексей Курильченко
16:25 19.02.2021
У 49-летней пациентки была подтверждена тяжелая пневмония и коронавирусная инфекция.
В Подмосковье врачи спасли пациентку со стопроцентным поражением легких
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости
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Врачи Видновской районной клинической больницы спасли 49-летнюю пациентку со 100% поражением легких. У нее была подтверждена тяжелая форма пневмонии и COVID-19. Об этом сообщается на сайте подмосковного Минздрава.

«Начался длительный процесс восстановления - женщина заново училась дышать, есть, ходить, возвращаясь к привычной жизни. А через три недели обследование показало, что ее легкие значительно восстановились», - рассказал заведующий анестезиолого-реанимационным отделением Александр Плиев.

Отмечается, что заболевание было усугублено излишним весом и сахарным диабетом. На данный момент женщина выписана из больниц и проходит амбулаторное лечение дома.

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