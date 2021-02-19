Шесть россиян попали в ДТП с автобусом в Египте

В Египте произошла авария на трассе Шарм-эш-Шейх – Каир с участием автобуса, в котором находились российские туристы. Об этом сообщили в пресс-службе посольства РФ в Египте.

По данным представителя дипведомства, шесть граждан РФ получили незначительные ушибы в результате аварии, серьезно никто не пострадал.

Туристам уже оказана медицинская помощь и все россияне возвращаются в отель. Дальнейшая информация уточняется.