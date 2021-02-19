В Керчи и в трех районах Крыма ввели режим ЧС

В Крыму ввели режим чрезвычайной ситуации в Керчи и трех районах на востоке полуострова. Движение по части трассы «Таврида» из-за снегопада перекрыто с 15:30, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.

«У нас сегодня аномальная погода. Буквально несколько минут назад глава республики принял решение ввести режим ЧС на территории Белогорского, Ленинского, Кировского района и города Керчи в связи с тем, что циклон усиливается», - сказал Кабанов в эфире канала «Крым-24».

Он также отметил, что «нормативного объема техники для уборки уже недостаточно».

Ранее движение по Крымскому мосту перекрыли уже второй раз за сутки из-за непогоды. С 09.30 утра движение по мосту приостановили с обеих сторон. В направлении Краснодар - Керчь сформировался затор длиной порядка километра из около 200 транспортных средств - из них 56 грузовых машин, более 120 легковых автомобилей и восемь автобусов.