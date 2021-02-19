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Врач объяснил, как обнаружить опасные наследственные мутации

Светлана Иванова
16:46 19.02.2021
Людям с неблагоприятным семейным анамнезом по онкологии стоит задуматься о тестировании на предрасположенность к раку, считает эксперт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Custom Medical Stock Photo, Globallookpress
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Генетические исследования помогают обнаружить наследственные мутации и оценить риск развития рака, что позволит своевременно принять профилактические меры. Об этом в комментарии «Звезде» рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

По его словам, задуматься о возможности протестироваться на предрасположенность к онкологии стоит при наличии неблагоприятного семейного анамнеза, поскольку существует целый ряд так называемых наследуемых онкологических мутаций.

«Допустим, если в семье родители, бабушки, дедушки умерли от онкологических заболеваний, соответственно, есть такой семейный анамнез, то есть вероятность того, что человек унаследовал одну или несколько таких неприятных мутаций, которые могут у него проявиться в виде онкологического заболевания. Поэтому об этом было бы правильно знать», - указал Волчков.

По словам эксперта, результаты генетического исследования заставят человека уделять больше внимания своему здоровью, чаще проходить обследования на определенные виды рака.

По словам эксперта, генетические тесты также помогают выбрать оптимальное и адресное лечение при онкологии.

«Сейчас для онкологических целей онкотестирование проводится для того, чтобы выявить наличие или отсутствие той значимой мутации в определенном там онкогене и на основании этого сделать выводы о возможности применения таргетной терапии. То есть терапии для данного пациента, которая бы ингибировала конкретные онкогены», - пояснил Волчков.

Кроме того, благодаря генетическим исследованиям также можно выяснить, какими генетическими дефектами человек обладает и какие из них он может передать детям.

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