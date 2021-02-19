В стране и мире Россия и Белоруссия подписали соглашение о перевалке нефтепродуктов Кира Карон Документ соглашения предусматривает перевозку бензина, мазута и масла. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виктор Толочко, РИА Новости Читайте нас на: Россия и Белоруссия достигли соглашения о перевалке белорусских нефтепродуктов на экспорт через морские порты России. Документ был подписан в пятницу в Москве министром транспорта РФ Виталием Савельевым и министром транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексеем Авраменко. Согласно тексту проекта, белорусские предприятия осуществят перевалку через российские порты более 9,8 миллиона тонн нефтепродуктов на Балтике с 2021 по 2023 год. Документ предусматривает перевозку бензина, мазута и масла. В 2023 году соглашение может быть продлено автоматически. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика