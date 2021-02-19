Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

На подавшем сигнал бедствия в Керченском проливе судне находятся опасные химикаты

Алексей Курильченко
15:53 19.02.2021
По словам пресс-секретаря Росморречфлота Алексея Кравченко, на корабле произошло пищевое отравление, погиб старший механик.
На подавшем сигнал бедствия в Керченском проливе судне находятся опасные химикаты
© Фото: Алексей Никольский, РИА Новости
Читайте нас на:

Пресс-секретарь Федерального агентства морского и речного транспорта Алексей Кравченко прокомментировал «Звезде» ситуацию с отравлением моряков на судне «Април» в Керченском проливе. По его словам, отравились шесть моряков.

«Морской спасательный подцентр Керчи получил информацию об отравлении пятерых членов экипажа судна "Април", шедшего под панамским флагом. Вскоре выяснилось, что число отравившихся - это пищевое отравление - составляет шесть человек. Общая численность экипажа - восемь человек. Похоже, что все они являются гражданами Турции», - сообщил Кравченко.

Пресс-секретарь также отметил, что на борту судна находятся опасные химикаты. На данный момент осуществить эвакуацию экипажа невозможно из-за шторма. Судно было направлено в укрытие, где возможно провести медэвакуацию.

Командование судна сообщило о том, что скончался старший механик. Другие отравившиеся находятся в состоянии средней тяжести. Ожидается прибытие корабля в безопасное место.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.