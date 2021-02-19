Лукашенко отправился в Россию для переговоров с Путиным

В Россию с рабочим визитом вылетел президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ожидаются переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает госагентство БелТА.

Встреча двух глав государств должна состояться 22 февраля в Сочи. На встрече будут подняты вопросы, которые связаны с белорусско-российскими отношениями, совместным реагированием на возникающие вызовы, в том числе в сфере военной безопасности, а также взаимодействием в интеграционных структурах.

Ранее Александр Лукашенко одобрил проект межправительственного соглашения с Россией о перевозке нефтепродуктов страны через морские порты РФ. Глава Белоруссии уполномочил Министерство транспорта и коммуникаций провести переговоры по проекту и провести подписание документа при достижении договоренности.