Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия
На судне произошло отравление пяти человек, один скончался.
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Спасатели готовят к эвакуации экипаж судна «Април», шедшего под флагом Панамы в Керченском проливе. По данным ТАСС, пять человек отравились, один скончался.
«Судно под панамским флагом, принадлежащее турецкому судовладельцу, судно "Април", - возникли проблемы с отравлением пяти членов команды, один скончался», - заявил собеседник агентства.
К судну направлен морской буксир «Меркурий», судовладелец уже одобрил медэвакуацию.