В стране и мире Судно в Керченском проливе подало сигнал бедствия Алексей Курильченко На судне произошло отравление пяти человек, один скончался. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости Читайте нас на: Спасатели готовят к эвакуации экипаж судна «Април», шедшего под флагом Панамы в Керченском проливе. По данным ТАСС, пять человек отравились, один скончался. «Судно под панамским флагом, принадлежащее турецкому судовладельцу, судно "Април", - возникли проблемы с отравлением пяти членов команды, один скончался», - заявил собеседник агентства. К судну направлен морской буксир «Меркурий», судовладелец уже одобрил медэвакуацию. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика