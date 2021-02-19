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Мощный штормовой ветер в Казахстане срывает крыши и вырывает с корнем деревья

Алексей Курильченко
15:18 19.02.2021
Районы города Тараз оказались обесточены, выведены из строя светофоры.
© Видео: instagram, taraz_life © Фото: instagram, taraz_life
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В Казахстане в городе Тараз штормовой ветер повалил несколько деревьев и вывел из строя светофоры. В нескольких районах областного центра нет электричества. Об этом сообщает Sputnik Казахстан.

В одном из микрорайонов ветер сорвал крышу с жилого дома. На месте происшествия ограничено движение транспорта.

Администрация города заявила о том, что в данный момент необходимо обеспечить безопасность и здоровье граждан. Последствия шторма будут устранять после того, как ветер утихнет.

 
 
 
 
 
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Публикация от taraz_smi (@taraz_smi)

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