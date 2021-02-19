В Подмосковье объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за мороза

В Подмосковье из-за очень низкой температуры Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности. Об этом сообщается из прогностической карты на сайте учреждения.

«Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в сообщении.

Температура воздуха может опуститься на 7-12 градусов ниже нормы, предупреждение действует до 21.00 20 февраля. Также до 13.00 21 февраля в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы.