В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино

В российском фонде прямых инвестиций заявили о регистрации в Сан-Марино вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом говорится на сайте препарата.

«Вакцина одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский препарат вошел в тройку вакцин по числу регистраций в других странах.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Россию за вакциной обратились американские дипломаты. По данным Washington Post, в Штатах наблюдаются перебои с поставкой в посольства препарата собственного производства.