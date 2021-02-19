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В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино

Алексей Курильченко
15:00 19.02.2021
Республика стала тридцатой страной, зарегистрировавшей российскую вакцину от коронавируса.
В РФПИ заявили о регистрации «Спутника V» в Сан-Марино
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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В российском фонде прямых инвестиций заявили о регистрации в Сан-Марино вакцины «Спутник V», разработанной институтом Гамалеи при участии Минобороны РФ. Об этом говорится на сайте препарата.

«Вакцина одобрена в рамках процедуры разрешения на экстренное использование», - говорится в сообщении.

Отмечается, что российский препарат вошел в тройку вакцин по числу регистраций в других странах.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Россию за вакциной обратились американские дипломаты. По данным Washington Post, в Штатах наблюдаются перебои с поставкой в посольства препарата собственного производства.

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