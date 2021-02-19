Глава Крыма рассказал о ситуации на Крымском мосту
На Крымском мосту на ликвидацию пробки в районе Багерово брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны и Черноморнефтегаза. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Движение по Крымскому мосту было остановлено с 09:30, расчистку должны закончить в ближайшее время», - написал он на своей странице «ВКонтакте».
На устранение пробки в районе Багерово брошены силы МЧС, Росгвардии, Минобороны и Черноморнефтегаза.
«На автостанции в Керчи организовано горячее питание, там находятся десятки автомобилей и автобусов, все люди получают необходимую помощь», - отметил Аксенов.
От РСЧС были привлечены к устранению последствий непогоды более 190 человек и 60 единиц техники.
В заключение он добавил, что «вдоль трассы готовы 14 пунктов временного размещения общей вместимостью 3300 человек».
Более 40 пунктов обогрева МЧС России готовы к развертыванию.
С 09.30 утра движение по мосту приостановили с обеих сторон. В направлении Краснодар - Керчь сформировался затор длиной порядка километра из около 200 транспортных средств - из них 56 грузовых машин, более 120 легковых автомобилей и восемь автобусов.