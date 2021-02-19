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На Западе хотят обсудить с Россией ядерную программу Ирана

Анна Берестовая
01:45 19.02.2021
Координатором будущей комиссии станет верховный представитель ЕС.
На Западе хотят обсудить с Россией ядерную программу Ирана
© Фото: pixabay.com
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В ряде западных стран изъявили желание продолжить консультации по вопросу развития ядерной программы Ирана при участии России и Китая. Соответствующая инициатива поступила от глав МИД Франции, Германии и Великобритании, а также от главы Госдепа Соединенных Штатов.

Данный вопрос был обозначен представителями иностранных государств как «ключевой вопрос безопасности». Они также признали за верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности роль координатора в будущей комиссии. Об этом пишет RT со ссылкой на совместное заявление лидеров внешнеполитических ведомств.

Ранее новый американский президент Джо Байден сообщил, что не собирается снимать санкции с Ирана, введенные до того. Он обозначил, что для диалога с США Тегерану придется прекратить процесс обогащения урана.

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