На Западе хотят обсудить с Россией ядерную программу Ирана

В ряде западных стран изъявили желание продолжить консультации по вопросу развития ядерной программы Ирана при участии России и Китая. Соответствующая инициатива поступила от глав МИД Франции, Германии и Великобритании, а также от главы Госдепа Соединенных Штатов.

Данный вопрос был обозначен представителями иностранных государств как «ключевой вопрос безопасности». Они также признали за верховным представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности роль координатора в будущей комиссии. Об этом пишет RT со ссылкой на совместное заявление лидеров внешнеполитических ведомств.

Ранее новый американский президент Джо Байден сообщил, что не собирается снимать санкции с Ирана, введенные до того. Он обозначил, что для диалога с США Тегерану придется прекратить процесс обогащения урана.