Эквадорских журналистов ограбили в прямом эфире

Спортивный журналист из Эквадора Диего Ординола и его оператор были ограблены во время прямого эфира. Момент нападения был снят на камеру и опубликован в Twitter журналиста.

Ni siquiera podemos trabajar tranquilos, esto ocurrió a las 13:00 de hoy en las afueras del Estadio Monumental.

La @PoliciaEcuador se comprometió a dar con estos delincuentes. #Inseguridad pic.twitter.com/OE2KybP0Od — Diego Ordinola (@Diegordinola) February 12, 2021

Неизвестный мужчина в маске подошел к журналистам и стал угрожать пистолетом. Ему удалось украсть мобильный телефон оператора.

Съемочная группа попыталась догнать грабителя, но тот скрылся на мотоцикле со своим сообщником. После инцидента Ординола в своем Twitter призвал «бороться с преступностью в Эквадоре».