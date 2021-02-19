Полиция Великобритании предотвратила убийство сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон

В Великобритании правоохранители смогли предотвратить убийство старшего сына принца Уильяма и Кейт Миддлтон - семилетнего принца Джорджа. Его хотели отравить мороженным, которое королевская семья приобретает в супермаркете.

Одним из подозреваемых в организации называют участника запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ* Хусейна Рашида. Ранее он публиковал в Сети призывы к убийству принца Джорджа, однако в 2018 году его осудили на 28 лет за подготовку терактов.

Узнать подробности покушения удалось полицейскому под прикрытием, который вступил в диалог в мессенджере с одним из «братьев» Рашида. Мужчина намеревался приобрести оружие и в диалоге решил рассказать о планах по отравлению наследника, пишет Independent.

*Запрещенная на территории России террористическая организация