Всюду тлеют пожары: в Техасе спасатели не могут ликвидировать пламя из-за замерзших от холода гидрантов
Не была готова к морозам и коммунальная система жителей, в результате чего несколько домов уже затопило из-за того, что лопнули трубы.
© Видео: Cleavon_MD, CamillaR_TV, SirMarcusJ_, cuhwhen, Twitter © Фото: Cleavon_MD, twitter
В американском штате Техас из-за аномального мороза у спасателей замерзли гидранты, в связи с чем они не могут ликвидировать пожар. Видео полыхающего дома было опубликовано в Twitter.
На кадрах видно, что многоквартирный дом выгорел почти полностью. Пламя распространяется по всем этажам здания, в небо над районом поднимается серо-черный дым.
Не была готова в домах местных жителей и коммунальная система - из-за 20-градусного мороза лопаются трубы. Люди выкладывают видео с затопленным жильем.
На ситуацию уже отреагировал президент Соединенных Штатов Джо Байден. В ближайшее время он пообещал направить в Техас дополнительную помощь.