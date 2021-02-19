Найденная 1900-летняя миниатюрная статуя напомнила археологам Роналду, Питта и Цукерберга

Археологи обнаружили на востоке Англии дюймовую (2,54 сантиметра) фигурку возрастом 1900 лет. Внимательно изучив находку, эксперты заметили популярную на сегодняшний день мужскую прическу.

«Знаменитости, включая футболиста Криштиану Роналду, актера Брэда Питта и основателя Facebook Марка Цукерберга, демонстрируют временами схожие черты стиля», - передает Daily Mail слова экспертов.

Изначально фигурку обнаружили еще два года назад в ходе раскопок в поместье Уимпол, однако волосы, усы и черты лица заметили лишь сейчас, когда ее тщательно очистили. Отмечается, что медная фигура изображает бога, которому поклонялись ранние бритты. Эксперты предположили, что это бог плодородия и мужественности Кернунн.

«Эта фигура-исключительная находка. Благодаря тщательной консервации и очистке мы теперь можем увидеть некоторые замечательные детали. Его прическа и усы видны отчетливо, что может указывать на современные тенденции или, возможно, на то, что типично для изображений этого конкретного божества», - заявил археолог Национального фонда Восточной Англии Шеннон Хоган.

В руках у фигуры торк - металлическое кольцо с открытым концом. Фигура, вероятно, первоначально служила ручкой лопатки. Скорее всего, она была утеряна или оставлена в Уимполе жителями ранней Римской Британии в конце железного века.

© Oxford Archaeology

Так, эксперты считают, что статуэтка позволяет сделать выводы о том, как выглядели жители Англии в I веке.