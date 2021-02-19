ВОЗ нашла на рынке в Ухане новых возможных виновников вспышки коронавируса

Пандемия коронавируса могла начаться из-за хорьковых барсуков и кроликов, проданных на рынке в Ухане. К таким выводам пришли эксперты Всемирной организации здравоохранения, которые почти месяц работали в Китае и пытались установить происхождение COVID-19, пишет Wall Street Journal.

Согласно данным газеты, сейчас специалисты устанавливают поставщиков животных, которые могли переносить коронавирус, и выясняют, законно ли их продавали на рынке.

Кроме того, исследователи настаивают на проведении масштабного тестирования животных на норковых фермах Китая.

На прошлой неделе эксперты ВОЗ провели пресс-конференцию по итогам расследования причин вспышки коронавирусной инфекции. Специалисты усомнились в вероятности прямого попадания COVID-19 от летучих мышей на рынок морепродуктов «Хуанань» в Ухане, подчеркнув, что следует искать животное, выступившее как промежуточный переносчик вируса.