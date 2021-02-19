В Кремле рассказали о планах Путина на 23 февраля
По словам Дмитрия Пескова, праздничные дни у президента пройдут в рабочем режиме.
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Владимир Путин 23 февраля возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду и будет работать в Кремле. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«23 февраля выходной день в стране, но у президента много встреч. Это непубличные встречи, но они рабочие», - сказал официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что накануне праздника, 22 февраля, у президента также рабочий день - запланирована встреча с белорусским коллегой Александром Лукашенко.