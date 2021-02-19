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Олег Митяев празднует 65-летний юбилей

Алена Миронова
13:57 19.02.2021
Песни российского барда переведены на разные языки, в том числе на английский, немецкий, иврит, японский.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Владимир Астапкович, РИА Новости
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Российский музыкант Олег Митяев празднует сегодня, 19 февраля, свой юбилей. Легендарному барду исполнилось 65 лет.

«Изгиб гитары желтой», «Лето - это маленькая жизнь» и другие песни уже несколько десятилетий звучат в походах. В разное время их исполняли самые именитые артисты - Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Юрий Визбор. Многие режиссеры украшали композициями музыканта свои киноленты.

Много поклонников творчества Митяева и за пределами России. Его песни переведены на разные языки, в том числе на английский, немецкий, иврит, японский.

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