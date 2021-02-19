В стране и мире Песков объяснил, почему у Путина нет генеральского звания Алена Миронова Официальный представитель Кремля отметил, что на сегодняшний день это не является приоритетом для российского лидера. © Фото: Mikhail Klimentyev, Kremlin Pool, Globallookpress Читайте нас на: Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина нет генеральского звания. Так, официальный представитель Кремля отметил, что хоть российский лидер и заслужил звание генерала, однако на сегодняшний день это не является для него приоритетом. «Вы знаете, что работает он президентом, очень много дел», - сказал Песков. Комментируя вопрос о своем воинском звании, пресс-секретарь президента ответил: «У Дмитрия Сергеевича Пескова звание старший лейтенант». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика