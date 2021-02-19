На Украине назвали крайний срок вступления страны в Евросоюз
В ходе совещания по стратегии европейской и евроатлантической интеграции участники пришли к выводу, что страна сможет получить членство до конца десятилетия.
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Украина намерена до конца текущего десятилетия решить вопрос о вступлении в Европейский союз. Об этом говорили на совещании по стратегии европейской и евроатлантической интеграции под председательством Владимира Зеленского.
В ходе обсуждения, участники подчеркнули, что членство в Евросоюзе для Украины уже не гипотетическая возможность, а вопрос времени.
Помимо этого, участники затронули тему выполнения и обновления Соглашения об ассоциации между украинской стороной и ЕС. В ближайшее время основной целью правительство Украины ставит евроинтеграцию и «достижение основных критериев для получения полноправного членства в НАТО», пишет «Радио Свобода Украина».