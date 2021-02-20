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Американские генетики впервые клонировали хорька вымирающего вида

Светлана Иванова
02:17 20.02.2021
Щенок по имени Элизабет Энн появился на свет 10 декабря 2020 года.
Американские генетики впервые клонировали хорька вымирающего вида
© Фото: U.S. Fish and Wildlife Service
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В США ученые впервые клонировали представителя вымирающего вида - американского, или черноногого хорька, при помощи генов особи, умершей более 30 лет назад. Об этом сообщает Associated Press.

Щенок по имени Элизабет Энн появился на свет 10 декабря 2020 года, став клоном самки Уиллы, которая умерла в 1988 году. Тогда ткани попали в криобанк Zoo Global в Сан-Диего.

Суррогатной матерью для клонированного щенка стала самка домашнего хорька, в помете у которой появилось еще два маленьких хорька. Родившиеся щенки не являются родственниками Элизабет Энн, а также другого клона Уиллы, который не выжил.

Черноногие хорьки были внесены в список исчезающих видов с 1967 года. Это произошло из-за сокращения численности их основной пищи - луговых собачек, которых отстреливали и травили владельцы ранчо.

Служба охраны рыб и дикой природы США считает, что появление Элизабет Энн на свет стало «смелым шагом вперед» по увеличению генетического разнообразия и устойчивости к болезням черноногих хорьков.

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