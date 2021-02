В стране и мире Американские генетики впервые клонировали хорька вымирающего вида Светлана Иванова Щенок по имени Элизабет Энн появился на свет 10 декабря 2020 года. © Фото: U.S. Fish and Wildlife Service Читайте нас на: В США ученые впервые клонировали представителя вымирающего вида - американского, или черноногого хорька, при помощи генов особи, умершей более 30 лет назад. Об этом сообщает Associated Press. Щенок по имени Элизабет Энн появился на свет 10 декабря 2020 года, став клоном самки Уиллы, которая умерла в 1988 году. Тогда ткани попали в криобанк Zoo Global в Сан-Диего. Суррогатной матерью для клонированного щенка стала самка домашнего хорька, в помете у которой появилось еще два маленьких хорька. Родившиеся щенки не являются родственниками Элизабет Энн, а также другого клона Уиллы, который не выжил. Черноногие хорьки были внесены в список исчезающих видов с 1967 года. Это произошло из-за сокращения численности их основной пищи - луговых собачек, которых отстреливали и травили владельцы ранчо. Служба охраны рыб и дикой природы США считает, что появление Элизабет Энн на свет стало «смелым шагом вперед» по увеличению генетического разнообразия и устойчивости к болезням черноногих хорьков. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика