Хуснуллин оценил возможность продления льготной ипотеки

Льготная ипотека может быть продлена и после 2024 года, но с обновленными механизмами. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«По льготной ипотеке в любом случае в 2024 году ипотеку продлим. Мы предложим новые механизмы по ипотеке, может какие-то решения», — сказал Хуснуллин на совещании по реализации национальных проектов «Жилье и горсреда» и «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Хуснуллин подчеркнул, что правительство в оперативном режиме проработает возможность выделения дополнительных средств на льготную ипотеку в 2021 году. Об этом сообщают «Известия».

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле прошлого года. Она должна была завершиться 1 ноября, однако премьер-министр Михаил Мишустин продлил ее до 1 июля.

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина предложила расширить критерии льготной ипотеки для молодых семей, так как сейчас данная программа не очень востребована. Более того, по ее словам, программу можно сделать льготной на постоянной основе.