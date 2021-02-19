Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Было сложно и страшно»: украинская журналистка рассказала о своем бегстве в Россию

Алена Миронова
12:32 19.02.2021
Журналистка подчеркнула, что все происходящее на Украине подводит страну к «какой-то определенной черте».
«Было сложно и страшно»: украинская журналистка рассказала о своем бегстве в Россию
© Фото: Владимир Трефилов, РИА Новости
Читайте нас на:

Украинская журналистка Алена Березовская рассказала о своем преследовании на родине и о том, как оказалась в России.

Она отметила, что причиной проверки СБУ стал донос украинского журналиста о вопросе, который Березовская задала Виктору Медведчуку во время интервью для телеканала RT. Она спросила политика, не считает ли он, что «для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче». О возбуждении дела Березовская узнала из СМИ. Для консультации она обратилась к адвокатам.

«Адвокаты мне сказали, что с правовой точки зрения никакой опасности нет. Но с точки зрения того, что Украина сегодня больше похожа на Сомали, будет сложно предугадать их действия. Если будет политический заказ, они это исполнят», - передает RT слова журналистки.

Березовская также рассказала, что не может раскрыть всех подробностей пересечения российско-украинской границы.

«Но это было очень сложно и страшно. Мне, как женщине, было очень страшно. Главное, что я это сделала. Все остальное уже позади», - отметила журналистка.

Она подчеркнула, что все происходящее на Украине подводит страну к «какой-то определенной черте».

«Они хотят, чтобы мы все разговаривали на мове, ненавидели Россию, растоптали память наших дедов, прадедов, не праздновали 9 Мая, ходили в церкви американского патриархата, ненавидели жителей Донбасса и Крыма», - рассказала Березовская.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:06 В стране и мире
Движение по Крымскому мосту второй раз за сутки закрыли из-за снегопада
10:25 В стране и мире
Видео
В Кирове возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме
09:42 Спорт
Россиянка Дарья Касаткина стала победительницей теннисного турнира в Мельбурне
08:57 В стране и мире
Богатые страны уличили в покупке вакцин от COVID-19 в излишнем количестве
08:57 В стране и мире
Богатые страны уличили в покупке вакцин от COVID-19 в излишнем количестве
Популярное
Популярное
Свитер бабушка связала: русские корни помогли перенести холод семье из Техаса
Эксперт рассказал, как быстро найти украденный телефон
Видео
Минобороны РФ опубликовало архивные документы к 115-летию со дня рождения маршала Бабаджаняна
Видео
Диетолог назвала продукты для здоровья сердца
Видео
Синоптик рассказала, когда в Москву придет потепление
Французские СМИ высказались о смерти Андрея Мягкова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.