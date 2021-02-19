«Было сложно и страшно»: украинская журналистка рассказала о своем бегстве в Россию

Украинская журналистка Алена Березовская рассказала о своем преследовании на родине и о том, как оказалась в России.

Она отметила, что причиной проверки СБУ стал донос украинского журналиста о вопросе, который Березовская задала Виктору Медведчуку во время интервью для телеканала RT. Она спросила политика, не считает ли он, что «для украинцев было бы лучше присоединиться к России, и это было бы проще и легче». О возбуждении дела Березовская узнала из СМИ. Для консультации она обратилась к адвокатам.

«Адвокаты мне сказали, что с правовой точки зрения никакой опасности нет. Но с точки зрения того, что Украина сегодня больше похожа на Сомали, будет сложно предугадать их действия. Если будет политический заказ, они это исполнят», - передает RT слова журналистки.

Березовская также рассказала, что не может раскрыть всех подробностей пересечения российско-украинской границы.

«Но это было очень сложно и страшно. Мне, как женщине, было очень страшно. Главное, что я это сделала. Все остальное уже позади», - отметила журналистка.

Она подчеркнула, что все происходящее на Украине подводит страну к «какой-то определенной черте».