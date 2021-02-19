Цены на продукты могут вырасти из-за упаковки

В России цены на продукты могут вырасти из-за подорожания себестоимости изготовления пластиковых упаковок. Об этом заявил Руспродсоюз (РПС) в обращении в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).

В тексте отмечается, что с конца 2020 года участники РПС неоднократно получают предупреждения от производителей упаковки о подорожании тары на 10-15%. В качестве аргумента названы пандемия коронавируса и рост цен на сырье, например, полиэтилен летом прошлого года стал дороже на 30%.

«Подорожание упаковки, которая занимает до 30% в доле производства пищевой продукции, автоматически приведет к росту себестоимости производства многих продуктов», - сказал зампред правления РПС Дмитрий Леонов в комментарии «Коммерсанту».

Отмечается, что стоимость упаковки является фактором, на который производители продуктов не имеют влияния.



В свою очередь, в ФАС изданию рассказали, что письмо РПС получено, и в случае выявления нарушения антимонопольного законодательства они готовы принять соответствующие меры.