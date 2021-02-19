«Холодный расклад»: синоптик рассказал, какой будет грядущая весна

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, какой следует ожидать грядущую весну.

В настоящий момент высота сугробов в Москве составляет 55 сантиметров, по области - местами 70 сантиметров. Синоптик отметил, что это в полтора раза больше нормы.

«Мои расчеты показывают, что март сам по себе подтвердит статус зимнего месяца и, более того, передаст холодную эстафету началу апреля», - сообщил синоптик.

Так, средняя температура в марте прогнозируется на 1-4 градуса ниже климатической нормы. Ожидается и сдвиг наступления климатической весны на 1-2 недели вперед.

«По всей видимости, сроки разрушения и схода снежного покрова тоже будут задержаны. И произойдет это лишь в период где то к 15-20 апреля, ну а в лесах вообще ближе к 1 маю», - спрогнозировал Тишковец, добавив, что расклад ожидается холодный.

В связи со всем вышеперечисленным, ожидается также и сложная паводковая ситуация, резюмировал синоптик.