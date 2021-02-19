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Астрономы сообщили о сенсационных свойствах ближайшей к Земле черной дыры

Светлана Иванова
12:41 19.02.2021
Черная дыра в двойной системе Лебедь Х-1 оказалась массивнее и быстрее, чем предполагалось ранее.
Астрономы сообщили о сенсационных свойствах ближайшей к Земле черной дыры
© Фото: Lynette Cook, ZUMAPRESS, Globallookpress
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Черная дыра в двойной системе Лебедь Х-1 оказалась гораздо массивнее, чем считалось ранее. К такому выводу пришли астрономы Международного центра радиоастрономических исследований (ICRAR). Результаты исследования опубликованы в журнале Science.

Одна из ближайших к Земле черных дыр расположена на расстоянии 7 200 световых лет от нашей планеты и имеет звезду-компаньона, относящуюся к сверхгигантам. Черную дыру в системе Лебедь X-1 обнаружили в 1964 году во время суборбитального полета ракеты, запущенной из Нью-Мексико.

В ходе наблюдений за космическим объектом удалось выяснить, что черная дыра в системе Лебедь X-1 в 21 раз превышает массу Солнца, что на 50% больше, чем считали до этого. Более того, вся система находится дальше, чем предполагалось ранее.

Астрономы добавили, что в ходе наблюдений за черной дырой она закрепила статус самой большой известной черной дыры, образовавшейся из звезды, в нашей галактике.

При этом питаться черная дыра продолжает за счет звезды-компаньона, которой также в будущем уготована роль черной дыры.

Еще одним свойством объекта, удивившим ученых, является его скорость вращения, близкая к скорости света. По данным исследователей, черной дыре требуется пять с половиной дней, чтобы обернуться вокруг своей звезды-компаньона, которая расположена от нее всего на одной пятой расстояния от Земли до Солнца.

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