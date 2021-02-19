Российский МИД пригласил иностранных дипломатов привиться от коронавируса
МИД России разослал всем иностранным дипломатам приглашения на вакцинацию. Во внешнеполитическом ведомстве такую практику назвали достаточно распространенной во многих странах.
«И она вполне объяснима - успешная борьба с эпидемией требует, насколько возможно, широкого охвата всех людей, находящихся в стране», - передает РИА Новости слова представителей ведомства.
В МИД подчеркнули, что российская вакцина от COVID-19 уже разрешена более чем в 25 зарубежных государствах. В ведомстве уверены, что последовательная прививочная кампания - общая задача всего международного сообщества.
Ранее французский политолог Паскаль Бонифас назвал геополитической победой создание российской вакцины от коронавируса. По его мнению, в поисках эффективного средства от коронавирусной инфекции страны Запада проявили себя не лучшим образом.