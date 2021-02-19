В стране и мире Неиспользованные средства маткапитала направят на накопительные пенсии Светлана Головина Полномочия по утверждению правил направления денег будут закреплены за Министерством труда. © Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress Читайте нас на: Неиспользованные средства материнского капитала намерены направить на формирование накопительной пенсии. Проект соответствующего постановления был одобрен правительством. Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных денег будут закреплены за Министерством труда. Нововведение предусмотрено ч. 23 ст. 12 ФЗ - «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Незадолго до этого в Государственной думе предложили распространить маткапитал на третьего и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика