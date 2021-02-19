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Неиспользованные средства маткапитала направят на накопительные пенсии

Светлана Головина
12:21 19.02.2021
Полномочия по утверждению правил направления денег будут закреплены за Министерством труда.
Неиспользованные средства маткапитала направят на накопительные пенсии
© Фото: Silas Stein, dpa, Globallookpress
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Неиспользованные средства материнского капитала намерены направить на формирование накопительной пенсии. Проект соответствующего постановления был одобрен правительством.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, полномочия по утверждению правил направления неиспользованных денег будут закреплены за Министерством труда. Нововведение предусмотрено ч. 23 ст. 12 ФЗ - «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Незадолго до этого в Государственной думе предложили распространить маткапитал на третьего и последующих детей в регионах с низкой рождаемостью.

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