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Бизнесу могут разрешить регистрацию без юридического адреса

Светлана Головина
11:58 19.02.2021
Для удобства предпринимателей намерены ввести Business ID, куда будут приходить уведомления контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов и другие подобные значимые письма.
Бизнесу могут разрешить регистрацию без юридического адреса
© Фото: Stocktake, imageBROKER, Globallookpress
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В России предпринимателям могут разрешить отказаться от официального юридического адреса, указанного в ЕГРЮЛ, и заменить его электронной почтой. Инициативу сейчас прорабатывают в Минэкономразвития совместно с Минфин и ФНС.

В материале «Известий» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова уточняется, что ведомствам нужно проработать вопрос введения Business ID - адреса регистрации предприятий, куда будут приходить уведомления контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов и другие подобные значимые письма. Электронный адрес будет занесен в Единый государственный реестр юридических лиц.

Предпосылки к изменениям связаны с переходом организаций на удаленную работу из-за пандемии. Предполагается, что первое время нововведение будет доступно только им, а после уже станет доступно любому бизнесу.

Вести базу электронных адресов, вероятно, будет ФНС.  

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