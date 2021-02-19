Бизнесу могут разрешить регистрацию без юридического адреса

В России предпринимателям могут разрешить отказаться от официального юридического адреса, указанного в ЕГРЮЛ, и заменить его электронной почтой. Инициативу сейчас прорабатывают в Минэкономразвития совместно с Минфин и ФНС.

В материале «Известий» со ссылкой на протокол совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова уточняется, что ведомствам нужно проработать вопрос введения Business ID - адреса регистрации предприятий, куда будут приходить уведомления контрольно-надзорных органов, ФНС, Росстата, претензии от контрагентов и другие подобные значимые письма. Электронный адрес будет занесен в Единый государственный реестр юридических лиц.

Предпосылки к изменениям связаны с переходом организаций на удаленную работу из-за пандемии. Предполагается, что первое время нововведение будет доступно только им, а после уже станет доступно любому бизнесу.

Вести базу электронных адресов, вероятно, будет ФНС.