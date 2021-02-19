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Ученые нашли способ общения со спящими людьми

Светлана Иванова
11:56 19.02.2021
Спящие люди общались с экспериментаторами при помощи движения лица и глаз.
Ученые нашли способ общения со спящими людьми
© Фото: uwe umstätter, imageBROKER, Globallookpress
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Ученые обнаружили способ общения с людьми во время осознанных сновидений. Речь идет о так называемом интерактивном сновидении, когда спящий человек способен следовать инструкциям, отвечать на простые вопросы «да» или «нет» и даже решать простые математические задачи.

Свой метод группа ученых Северо-Западного университета опробовала на 36 добровольцах, которые, будучи спящими, общались с экспериментаторами при помощи движения лица и глаз. Результаты работы опубликованы в журнале Current Biology, выдержки приводит Science Alert.

Ученые взаимодействовали с испытуемыми во время глубокой стадии сна при помощи словесных команд, мигающих огней и физических прикосновений: спящих просили дать ответ на простые математические вопросы, подсчитать вспышки света или физические прикосновения и односложно ответить на некоторые вопросы (например: говорите ли вы по-испански?).

Участники эксперимента за 57 сеансов сна «вышли на связь» в 26% случаев. В целом из 158 раз, когда исследователи пытались общаться с испытуемым, они получили правильный ответ хотя бы на один вопрос в 18% случаев.

Причем иногда добровольцы помнили о заданных во сне вопросах и после пробуждения. 

И хотя в большинстве случаев - в 60% - спящие люди никак не реагировали на вопросы, по мнению психолога Кена Паллера из Северо-Западного университета, эксперимент позволил понять, что двустороннее общение со спящими возможно. Авторы исследования сравнили попытки наладить общение со спящими людьми с попытками связаться с астронавтом в космосе.

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