Валеолог рассказала, почему раздельное питание может быть очень опасным для здоровья

Врач-валеолог Надежда Чернышова рассказала «Звезде», насколько полезным в действительности является раздельное питание.

«Все заявления о несовместимости различных типов продуктов, о том, что какие-то части пищи нужно употреблять отдельно от других, - это все мифы. Основателем теории раздельного питания в свое время в Америке был Герберт Шелтон, который не имел медицинского образования, но тем не менее основал довольно популярную школу. Но потом дело кончилось плохо. Приверженцы его теории начали умирать от расстройств пищеварения, и эту школу закрыли», - отметила она.

Врач указала, что многие последователи Шелтона придерживались очень жесткой диеты. Например, только соки и вода. Из-за такой диеты семилетняя девочка, отец которой кормил ее подобным образом 41 день по рекомендации Шелтона, умерла от пневмонии.

«Любые сильные ограничения в питании могут привести к нарушению здоровья», - обозначила эксперт.

Чернышова указала, что желудок и двенадцатиперстная кишка у людей устроены таким образом, что они могут переваривать сразу разные виды продуктов. Кроме того, человек эволюционно привык питаться смешанной едой.

«Дело в том, что наш организм устроен так, что у нас вырабатываются все ферменты для того, чтобы переваривать пищу одновременно. И если мы чего-то не добавляем, организм дополнительно затрачивает силы, чтобы компенсировать нехватку этого продукта», - объяснила она.

Валелог подметила, что раздельное питание может привести к истощению пищеварительной системы и к возникновению хронических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Если же люди часто плохо переносят свежие овощи и молочные продукты то, по ее словам, это касается индивидуальных особенностей пищеварительной системы. В таком случае нужно вносить специфические для каждого человека корректировки. Общим же для всех правилом является другое.

«Главная рекомендация не переедать... Впереди у нас сейчас праздники, давайте будем разумными и за столом соблюдать умеренность», - заключила медик.

Ранее диетолог указала, что россиянам стоит не забывать о пользе овсянки, а также моркови, богатой витамином А. Кроме того, она посоветовала зимой и весной употреблять киви и цитрусовые.