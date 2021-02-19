В кишечнике человека обнаружили свыше 140 тысяч видов вирусов

Кишечник человека населяет около 140 тысяч видов вирусов, причем более половины из них не исследованы. Это выяснилось в ходе масштабной работы по исследованию кишечного микробиома человека, проведенной учеными из Института Сенгера и Европейского института биоинформатики (EMBL-EBI). Результаты эксперимента опубликованы в журнале Cell.

В ходе работы ученые исследовали 28 тысяч образцов кишечного микробиома, собранных у здоровых людей со всего мира. Было обнаружено 142 809 видов вирусов, причем более половины из них ученые никогда ранее не наблюдали. Речь идет о так называемых бактериофагах, которые обладают способностью инфицировать живущие в кишечнике бактерии.

По мнению исследователей, благодаря балансу микробиома кишечника поддерживается нормальное функционирование организма, при нарушении соотношения бактерий и вирусов, напротив, развиваются воспалительные заболевания, аллергия и ожирение.

Результаты работы легли в основу базы данных кишечных фагов, которая будет использоваться для изучения бактериофагов и их роли в регулировании здоровья человека.