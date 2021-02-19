Роскосмос поздравил NASA с посадкой Perseverance на Марс

В пятницу, 19 февраля, госкорпорация «Роскосмос» поздравила NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс. Обращение заместителя генерального директора по международному сотрудничеству Сергея Савельева было опубликовано в Twitter-аккаунте.

«От лица руководства поздравляю команду NASA, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», - сказано в тексте.

Также Савельев пожелал организации удачи и выполнения программы научных исследований.

Аппарат Perseverance достиг поверхности Красной планеты поздно вечером 18 февраля. Посадка была совершена успешно и продлилась около семи минут. Аппарат был направлен с целью изучения планеты и поисков возможных следов жизни.