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Роскосмос поздравил NASA с посадкой Perseverance на Марс

Светлана Головина
11:20 19.02.2021
Посадка марсохода была совершена успешно и продлилась около семи минут поздно вечером 18 февраля.
Роскосмос поздравил NASA с посадкой Perseverance на Марс
© Фото: NASA
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В пятницу, 19 февраля, госкорпорация «Роскосмос» поздравила NASA с успешной посадкой аппарата Perseverance на Марс. Обращение заместителя генерального директора по международному сотрудничеству Сергея Савельева было опубликовано в Twitter-аккаунте.

«От лица руководства поздравляю команду NASA, а также лаборатории реактивного движения с успешной посадкой марсохода Perseverance на Марс», - сказано в тексте.

Также Савельев пожелал организации удачи и выполнения программы научных исследований.

Аппарат Perseverance достиг поверхности Красной планеты поздно вечером 18 февраля. Посадка была совершена успешно и продлилась около семи минут. Аппарат был направлен с целью изучения планеты и поисков возможных следов жизни.

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