США столкнулись с перебоями вакцинации из-за снежной бури и мороза

В Соединенных Штатах снежные бури стали причиной перебоев в процессе вакцинации от коронавируса. Непогода повлияла на работу одних из основных центров распределения препарата в штатах Теннесси и Кентукки.

По данным The Wall Street Journal, из-за сбоя поставки лекарства в Нью-Йорк, Калифорнию и Джорджию ожидается перенос по времени записи на вакцинацию. Из-за сильного мороза в Техасе уже закрыты несколько центров прививания, а в Миссисипи прекратили работу центры тестирования на COVID-19.

В результате непогоды в некоторых частях США произошли перебои с электричеством, в результате возникли проблемы с хранением вакцин, которым необходимы низкие температуры.