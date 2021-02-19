Ученые назвали жизненно важное вещество, защищающее от инфаркта

Коллаген - это белок, который составляет основу соединительной ткани организма. Недостаток коллагена, выработка которого с возрастом замедляется, отражается не только на коже, приводя к появлению морщин и дряблости, но и на нормальном функционировании артерий. К такому выводу пришли ученые в ходе соответствующего исследования, сообщает газета Express.

Участники эксперимента на протяжении шести месяцев принимали добавки с 16 граммами коллагена ежедневно. До исследования у всех добровольцев оценили состояние сердечно-сосудистой системы. Через полгода авторы работы вновь проверили состояние испытуемых. Оказалось, что у всех участников эксперимента после курса приема коллагена значительно снизился показатель жесткости артерий.

По мнению ученых, причина феномена кроется в способности коллагена поддерживать артерии в нормальном состоянии. Без нормального количества этого белка артерии становятся слабыми и хрупкими, что может привести к их сужению, или атеросклерозу. Атеросклероз, в свою очередь, становится причиной сердечных приступов и инсультов.

Коллаген также важен для здоровья суставов, нормальное количество этого белка в организме защищает от развития дегенеративных заболеваний суставов, включая остеоартрит.