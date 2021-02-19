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В Кирове возбудили уголовное дело из-за пожара в жилом доме

Светлана Головина
10:25 19.02.2021
Следователи продолжают работать на месте трагедии - проводят осмотр и допрашивают очевидцев.   
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ
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Следственный комитет по Кировской области возбудил уголовное дело по факту пожара в жилом доме в Кирове, в результате которого погибли женщина и четверо несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 - «Причинения смерти по неосторожности двум и более лицам». На данный момент следователи продолжают работать на месте трагедии - проводят осмотр и допрашивают очевидцев.   

«Назначены экспертизы с целью установления причин пожара. Ход расследования уголовного дела находится на личном контроле руководителя следственного управления», - уточняется в сообщении.

Трагедия произошла ночью 19 февраля в деревянном четырехквартирном жилом доме. Спасателям удалось эвакуировать порядка 13 человек, шестеро были госпитализированы в среднетяжелом состоянии.

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