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Эксперты расшифровали найденное у берегов Ирландии любовное письмо времен Второй мировой войны

Алена Миронова
10:36 19.02.2021
Найденное письмо - одно из 717 так и не доставленных судном SS Gairsoppa. 16 февраля 1941 года корабль уничтожила немецкая подводная лодка. Из 86 членов экипажа выжил только один человек.
Эксперты расшифровали найденное у берегов Ирландии любовное письмо времен Второй мировой войны
© Фото: Postal Museum, irishtimes.com
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Эксперты восстановили текст любовного письма времен Второй мировой войны, которое обнаружили неподалеку от берегов Ирландии.

«Береги себя, моя дорогая, не только ради себя, но и ради меня. Представь, что мои губы плотно прижаты к твоим и я крепко обнимаю тебя. Будем надеяться, что эта кровавая война скоро закончится», - писал офицер в 1941 году своей подруге по имени Ирис. 

Найденное письмо - одно из 717 так и не доставленных судном SS Gairsoppa, которое шло из Калькутты в Ливерпуль с партией серебра для помощи британской армии. 16 февраля 1941 года корабль уничтожила немецкая подводная лодка. Из 86 членов экипажа выжил только один человек.

Порядка 70 лет судно оставалось на дне на глубине пяти километров. Во второй половине 2000-х годов его обнаружила американская компания, занимающаяся глубоководными исследованиями. Представители компании договорились с британскими властями об извлечении с борта судна ценных предметов. Так, на берег удалось поднять более 100 тонн серебра и письма, которые чудом уцелели. В 2018 году некоторые из них представили на выставке в Почтовом музее Лондона.

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