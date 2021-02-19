В стране и мире В Центробанке допустили повышение ключевой ставки в 2021 году Алена Миронова Эльвира Набиуллина подчеркнула, что все зависит от экономической ситуации в стране. © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда Читайте нас на: Центробанк допускает повышение ключевой ставки в 2021 году. Об этом заявила глава банка Эльвира Набиуллина. Она подчеркнула, что все зависит от экономической ситуации в стране. «В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», - передает РИА Новости слова Набиуллиной. Ранее руководитель Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков сообщил Владимиру Путину о развитии российской экономики в условиях глобализации. Глава института отметил, что аналитики пристально следят за развитием событий в конкурентной среде - как в политике, так и в экономике. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика