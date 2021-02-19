В Центробанке допустили повышение ключевой ставки в 2021 году
Эльвира Набиуллина подчеркнула, что все зависит от экономической ситуации в стране.
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Центробанк допускает повышение ключевой ставки в 2021 году. Об этом заявила глава банка Эльвира Набиуллина.
Она подчеркнула, что все зависит от экономической ситуации в стране.
«В принципе не исключаем, но многое зависит от ситуации. Здесь нельзя предопределить», - передает РИА Новости слова Набиуллиной.
Ранее руководитель Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков сообщил Владимиру Путину о развитии российской экономики в условиях глобализации. Глава института отметил, что аналитики пристально следят за развитием событий в конкурентной среде - как в политике, так и в экономике.