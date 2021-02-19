На Крымском мосту восстановлено движение в сторону Кубани

Движение автомобилей по Крымскому мосту из республики на Кубань возобновлено. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что пока продвижение машин проходит медленно. Со стороны Краснодарского края еще наблюдается затор.

«Со стороны Кубани возможность проехать через пролив ожидают около 200 машин, в том числе более 50 грузовиков и около 10 автобусов», - пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

На место дополнительно направлены четыре единицы специализированной техники МЧС и 20 человек личного состава.

Движение на Крымском мосту было приостановлено из-за сильного снегопада, бокового ветра и плохой видимости.