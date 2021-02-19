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Салюты в честь Дня защитника Отечества пройдут в девяти городах-героях России

Валентина Пескова
00:54 19.02.2021
Приказ о проведении торжественных мероприятий подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Салюты в честь Дня защитника Отечества пройдут в девяти городах-героях России
© Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images Globallookpress
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В преддверии 23 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о проведении артиллерийских салютов в День защитника Отечества с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ.

Салюты приказано провести в девяти городах-героях России 30 холостыми залпами из артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов.

«В столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии», - цитирует приказ министра обороны РФ «Красная звезда».

Глава главного военного ведомства России поздравил с наступающим праздником военнослужащих и членов их семей.

«Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма. Их бессмертный подвиг всегда будет для нас примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения Отчизне», - отметил Сергей Шойгу.

Министр пожелал военным крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины, и поблагодарил их за службу.

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