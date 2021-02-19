В стране и мире Салюты в честь Дня защитника Отечества пройдут в девяти городах-героях России Валентина Пескова Приказ о проведении торжественных мероприятий подписал министр обороны РФ Сергей Шойгу. © Фото: Leonid Faerberg Transport Photo Images Globallookpress Читайте нас на: В преддверии 23 февраля глава Минобороны РФ Сергей Шойгу подписал приказ о проведении артиллерийских салютов в День защитника Отечества с привлечением воинских частей Вооруженных сил РФ. Салюты приказано провести в девяти городах-героях России 30 холостыми залпами из артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с установленной нормой расхода боеприпасов. «В столице нашей Родины городе-герое Москве, в городах-героях Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Санкт-Петербурге (городе-герое Ленинграде), Севастополе, Смоленске, Туле, а также в городах, где дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и Каспийской флотилии», - цитирует приказ министра обороны РФ «Красная звезда». Глава главного военного ведомства России поздравил с наступающим праздником военнослужащих и членов их семей. «Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма. Их бессмертный подвиг всегда будет для нас примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения Отчизне», - отметил Сергей Шойгу. Министр пожелал военным крепкого здоровья, благополучия и новых свершений во имя Родины, и поблагодарил их за службу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика