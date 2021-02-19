В ЦБ назвали возможные сроки внедрения сервиса для начисления зарплат по номеру телефона

Новый сервис, позволяющий переводить гражданам РФ заработную плату в безналичном виде по номеру телефона, может быть запущен в скором времени. Как указала первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, введение такой функции в Системе быстрых платежей запланировано на 2022 год.

В настоящее время, как отметила Скоробогатова, этот вопрос находится на стадии обсуждения. Весной этого года, в марте-апреле, ожидается проведение беседы на тему целесообразности такого рода услуги. Сейчас согласия по этому поводу у представителей финансового сектора нет.

«Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой эффект дает», - цитируют первого зампреда ЦБ РФ «Ведомости».

Она указала, что именно такое решение считает наиболее разумным. Его реализация позволит посмотреть на эффект от нововведения и в случае, если тот окажется хорошим, развернуть масштабную сеть. Важным вопросом, который следует проработать в связи с возможным внедрением сервиса, является вопрос безопасности граждан.

Ранее в Центробанке решили рассмотреть вопрос о возможном росте лимита на объем операций в Системе быстрых платежей. Изменить планируется суточные ограничения в 150 тысяч рублей.