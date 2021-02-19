Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЦБ назвали возможные сроки внедрения сервиса для начисления зарплат по номеру телефона

Анна Берестовая
00:20 19.02.2021
В настоящее время этот вопрос находится на стадии обсуждения.
В ЦБ назвали возможные сроки внедрения сервиса для начисления зарплат по номеру телефона
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Читайте нас на:

Новый сервис, позволяющий переводить гражданам РФ заработную плату в безналичном виде по номеру телефона, может быть запущен в скором времени. Как указала первый зампредседателя Банка России Ольга Скоробогатова, введение такой функции в Системе быстрых платежей запланировано на 2022 год.

В настоящее время, как отметила Скоробогатова, этот вопрос находится на стадии обсуждения. Весной этого года, в марте-апреле, ожидается проведение беседы на тему целесообразности такого рода услуги. Сейчас согласия по этому поводу у представителей финансового сектора нет.

«Было предложение начать пилот в 2022 году и посмотреть уже на пилоте, как он работает и какой эффект дает», - цитируют первого зампреда ЦБ РФ «Ведомости».

Она указала, что именно такое решение считает наиболее разумным. Его реализация позволит посмотреть на эффект от нововведения и в случае, если тот окажется хорошим, развернуть масштабную сеть. Важным вопросом, который следует проработать в связи с возможным внедрением сервиса, является вопрос безопасности граждан.

Ранее в Центробанке решили рассмотреть вопрос о возможном росте лимита на объем операций в Системе быстрых платежей. Изменить планируется суточные ограничения в 150 тысяч рублей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.