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В России предложили ввести новый праздничный день

Алена Миронова
10:10 18.02.2021
Седьмое апреля предлагается сделать Днем здорового образа жизни.
В России предложили ввести новый праздничный день
© Фото: Nikolay Gyngazov, Global Look Press
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День здорового образа жизни предлагается учредить 7 апреля. С такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В обращении общественный деятель подчеркнул, что глава России Владимир Путин уже много раз говорил о задаче формирования идеи здорового образа жизни среди граждан, которая необходима как для личного развития человека, так и народа в целом.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», - передает RT содержание письма.

Хамзаев заметил, что сегодня уже можно говорить о том, что ЗОЖ стал одним из главных компонентов национальной идеи России наших времен.

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