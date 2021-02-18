В России предложили ввести новый праздничный день

День здорового образа жизни предлагается учредить 7 апреля. С такой инициативой выступил член Общественной палаты, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

В обращении общественный деятель подчеркнул, что глава России Владимир Путин уже много раз говорил о задаче формирования идеи здорового образа жизни среди граждан, которая необходима как для личного развития человека, так и народа в целом.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», - передает RT содержание письма.

Хамзаев заметил, что сегодня уже можно говорить о том, что ЗОЖ стал одним из главных компонентов национальной идеи России наших времен.