Японские ученые нашли лекарство, которое продлит жизнь до 120 лет

Японские ученые заявили, что уже через 5-10 лет появится лекарство, которое будет способно остановить процесс старения и омолодить организм. Об этом заявил профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Как отмечает врач, еще 60 лет назад ученый из США Леонард Хейфлик выявил, что клетки могут делиться на определенное количество раз, после чего этот процесс заканчивается - в организме накапливаются стареющие клетки, которые вызывают воспаление и старение. Если их удалить, то можно добиться значительного улучшения симптомов старения. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи определили, что для стареющей клетки жизненно необходим фермент GLS1, чтобы выжить. Используя специальное тормозящее вещество, можно будет уничтожить все клетки, провоцирующие воспаление, включая и стареющие клетки.

Японские ученые намерены использовать уже существующий сегодня препарат - в настоящий момент он проходит клинические испытания на мышах в качестве лекарства от определенных видов рака. Результат - положительный.

В случае отсутствия побочных явлений, препарат уже можно будет применять на пожилых людях через 5-10 лет. В таком случае, максимальная продолжительность жизни останется 120 лет - человек будет сохранять здоровье до конца своих дней.