В России врачи впервые пересадили пациенту многобраншевую аорту умершего человека

В Первом московском государственном медицинском университете имени Сеченова хирурги сделали пересадку пациенту многобраншевой аорты умершего человека. Об этом сообщил заведующий кафедрой факультетской хирургии №1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.

По его словам, пациент поступил к хирургам с инфицированным воспаленным стент-графтом аорты (имплантированным синтетическим устройством для лечения аневризма аорты) из другой клиники. Состояние его было неудовлетворительным, наблюдалась лихорадка и купировать это не могли даже антибиотики. Чтобы спасти человека специалисты приняли решение убрать инфицированный стент-графт и заменить отдел аорты.

«Удалили инфицированный стент-графт и заменили его трупной аортой - из тела человека, умершего от причин, не связанных с болезнями сосудов», - рассказал Комаров Агентству городских новостей «Москва».

На данный момент пациент чувствует себя удовлетворительно и идет на поправку. По данным специалистов, подобная операция была проведена в России впервые.