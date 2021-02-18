В Москве нашли фрагменты церковных колоколов конца XVIII века

В Москве археологи обнаружили фрагменты двух колоколов конца XVIII - начала XIX века недалеко от церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове. Об этом сообщается на сайте мэра столицы.

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Находку удалось заметить специалистам во время прокладки инженерных коммуникаций. Данные осколки сделаны из бронзового сплава и принадлежат разным колоколам. На артефактах хорошо сохранились надписи, которые смогут помочь установить их происхождение.

«Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить», - цитирует пресс-служба мэра главу Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

По словам специалиста, на одном из найденных осколков хорошо сохранился отрывок с гражданским шрифтом, введенным Петром I в 1708 году для печати светских изданий. На другом есть надпись на якобы церковнославянском языке.