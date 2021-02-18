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СК установил личности боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году

Алена Миронова
08:59 18.02.2021
В отношении их, а также неустановленных лиц, заведено уголовное дело, предусмотренное статьей 317 УК РФ - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
СК установил личности боевиков, причастных к нападению в Чечне в 2000 году
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда
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Установлены личности трех боевиков, причастных к нападению на пермских сотрудников правоохранительных органов в Чечне в 2000 году. Об этом сообщается на сайте СК.

В отношении их, а также неустановленных лиц, заведено уголовное дело, предусмотренное статьей 317 УК РФ - «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

Согласно информации следствия, 29 марта 2000 года неподалеку от села Джани-Ведено в Чеченской Республике указанные лица, а также другие участники незаконных вооруженных формирований численностью не менее 200 человек совершили посягательство на жизнь сотрудников ГУВД Пермской области и военнослужащих комендатуры зоны безопасности Веденского района. Жертвами нападения стали 33 сотрудника правоохранительных органов. В плен захватили и впоследствии убили еще 10 сотрудников. 102 правоохранителя и военнослужащих получили вред здоровья различной степени тяжести.

В настоящий момент проводятся все необходимые следственные мероприятия, нацеленные на установление роли указанных лиц в совершенном преступлении. Известно, что ранее они уже были осуждены.

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