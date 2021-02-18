На Украине остановку «Северного потока-2» назвали вопросом жизни и смерти

Остановка постройки газопровода «Северный поток-2» - «вопрос жизни и смерти» для украинцев. Об этом глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев написал на своей странице в Facebook.

Он подчеркнул, что окончание российского проекта превратит Украину в «беззащитную перед российской военной агрессией». В настоящий момент, пока через территорию государства проходит транзит газа в страны Европы, украинская ГТС является «частью системы обороны» страны.

«Именно поэтому остановить "Северный поток-2" — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — написал Коболев в социальной сети.

Как только появится возможность изменить географию поставок газа в европейские государства, положение Украины резко изменится, отметил глава «Нафтогаза».