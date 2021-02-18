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Врач предупредила о вреде неправильного употребления аскорбиновой кислоты

Алена Миронова
08:21 18.02.2021
Эксперт напомнила, что витамины - лекарственные препараты, поэтому постоянно использовать их в синтетическом формате - нецелесообразно.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Elena Sikorskaya, Russian Look, Globallookpress
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Врач иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала «‎Звезде» обо всех тонкостях приема витаминов.

Эксперт напомнила, что витамины - лекарственные препараты, поэтому постоянно использовать их в синтетическом формате - нецелесообразно.

«Все таки нужно чтобы был достаточно рациональный рацион, в который входят все свежие овощи, фрукты. Ну и не надо забывать что многие витамины содержатся в животных продуктах. Тот же витамин D - рыба, морепродукты», - отметила Логина.

Иммунолог подчеркнула, что сейчас у всех есть возможность сдать анализ на содержание в организме тех или иных витаминов. В случае, если они в норме - гипервитаминоз может быть даже опаснее, чем гиповитаминоз. Витамины следует принимать под контролем.

«Когда снижается содержание витаминов? Неправильная диета. Особенно молодые девушки устраивают непонятные диеты, непонятно с какой целью. Они не худеют, а просто лишают организм нужных питательных веществ. Особенно в зимний период не нужно никакое голодание», - обратила внимание врач.

Говоря о том, какие фрукты и ягоды сейчас лучше использовать, Логина порекомендовала замороженные, так как они не обрабатываются консервантами.

«Это в основном касается пациентов, у которых есть те или иные аллергические заболевания, и у деток. Можно самим заготавливать те же фрукты, ягоды в летнее время. Можно уже приобрести замороженные», - добавила иммунолог.

Что касается аскорбиновой кислоты, Логина предупредила,что и в виде таблеток, и в форме естественных салицилатов, она может вызывать обострение, раздражение слизистой ЖКТ. Так, пациентам с гастритом и язвенной болезнью следует осторожно относиться к свежевыжатым сокам и фруктам. Пить их натощак - не рекомендуется. Врач советует смешивать их с водой - это не уменьшит необходимую дозу витаминов для организма, но предотвратит развитие таких заболеваний, как гастрит.

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